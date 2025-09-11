Правительство Нидерландов намерено укрепить инфраструктуру по всей стране, чтобы подготовиться к возможному военному конфликту – в частности, укрепить мосты и расширить железнодорожные платформы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AD.

Министр инфраструктуры и водного хозяйства Норвегии Роберт Тиман и государственный секретарь министерства Тьерри Аартсен сообщили, что укрепление инфраструктуры призвано сделать страну "устойчивой к войне".

Среди прочего, речь идет о том, как обеспечить возможность транспортировки военной техники из портов.

"У нас есть длинные грузовые поезда длиной 740 метров. Если платформа заканчивается до того, как поезд остановится, это создает проблему для загрузки оборудования", – сказал Аартсен.

Тиман подчеркнул риски, связанные с низкими виадуками и мостами, которые нуждаются в укреплении. Он сказал, что власти Нидерландов определяют более 65 критических инфраструктурных объектов, где нужно немедленно провести работы.

В качестве примера уязвимости инфраструктуры чиновники назвали поджог железнодорожных путей вблизи Схипхола во время саммита НАТО.

"Возможно, нам нужны дополнительные защитные меры, такие как дополнительные контрольные пункты, чтобы половина страны не остановилась, если что-то случится", – сказал Тиман.

Как сообщалось, Нидерланды фиксируют увеличение количества цифровых атак со стороны России, которые направлены на подрыв стабильности общества и создание чувства тревоги.