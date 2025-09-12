FT: США будут давить на G7 ради пошлин в отношении Китая и Индии, которые покупают нефть у РФ

США будут оказывать давление на страны G7, чтобы те ввели значительно более высокие пошлины в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти в попытке заставить Москву пойти на мирные переговоры с Украиной.

Об этом изданию Financial Times сообщили четверо информированных лиц, пишет "Европейская правда".

В пятницу во время видеоконференции министры финансов "Группы семи" обсудят предложение США по новому пакету мер. На этой неделе президент США призвал ЕС ввести пошлины в отношении Китая и Индии в объеме до 100%, а теперь расширяет это давление и на союзников по G7.

"Закупки российской нефти Китаем и Индией финансируют военную машину Путина и продолжают бессмысленное убийство украинцев", – заявил представитель Министерства финансов США.

"В начале этой недели мы четко дали понять нашим союзникам в ЕС: если они серьезно настроены положить конец войне в собственном дворе, то должны присоединиться к нам и ввести реальные пошлины, которые будут отменены в день завершения войны", – добавил он.

Представитель отказался назвать точные цифры запланированных пошлин, но, по словам осведомленных лиц, США предложили диапазон от 50% до 100%.

В прошлом месяце США повысили пошлины на импорт из Индии до 50% из-за закупки ею российской нефти. В апреле Трамп резко поднял пошлины на китайский импорт, но уже в мае снизил их после негативной реакции рынка.

Представители ЕС осознают, что введение таких высоких пошлин против двух ключевых торговых партнеров блока будет сложным, учитывая экономические последствия и вероятный ответ Пекина.

Брюссель надеется в ближайшие недели заключить торговое соглашение с Нью-Дели, стремясь укрепить связи с азиатским государством.

Но он пытается убедить США, что подобного давления можно достичь другими мерами, в частности усилением санкций против российских энергетических компаний и переносом крайнего срока для государств-членов ЕС прекратить закупки российской нефти и газа с 2027 года на более раннее время.

Для этого, как отметили трое европейских чиновников, Трампу придется давить на Венгрию и Словакию – две страны, возглавляемые пророссийскими лидерами, которые до сих пор покупают российскую нефть по трубопроводу и уже не раз блокировали жесткие санкции ЕС.

В самом ЕС уже обсуждают возможность введения санкций против Китая за закупку дешевой российской нефти и газа. Комиссар ЕС по вопросам энергетики Дан Йоргенсен в четверг встретился с министром энергетики США Крисом Райтом для обсуждения замены российского сжиженного газа американскими поставками.

ЕС до сих пор закупает около пятой части своего газа из России, тогда как до полномасштабного вторжения 2022 года эта доля составляла 45%.