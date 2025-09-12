Польша полностью закрыла границу с Беларусью

Граница Польши с Беларусью была полностью закрыта в полночь с четверга на пятницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Приостановление пограничного движения действует в обоих направлениях – выезда из Польши в Беларусь и въезда. Решение касается как автомобильного транспорта, так и грузовых поездов.

На национальных дорогах Польши ранее действовали в общей сложности шесть пограничных переходов с Беларусью. Четыре из них до последнего времени были закрытыми. В ночь с 11 на 12 сентября также были закрыты два ранее открытых пограничных перехода – в Тересполе и в Кукуриках, оба в Люблинском воеводстве.

Информация о закрытии пограничных переходов будет отображаться на информационных табло на сети скоростных дорог и дополнительных мобильных знаках, которые будут расположены ближе к границе с Беларусью.

Также были закрыты три железнодорожных пограничных перехода для грузового движения.

Решение закрыть границу было принято в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025", а также ввиду роста миграционного давления на границе с Беларусью.

В обосновании своего решения МВД Польши подчеркнуло, что "полная приостановка пограничного движения на пограничных переходах будет четким сигналом о готовности Польши принять радикальные меры в случае ухудшения ситуации с безопасностью на границе".

Министерство пояснило, что из-за риска продолжения военных маневров "Запад-2025" приостановка пограничного движения будет отменена только после их окончания.

Сейм Латвии в четверг проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".

Кроме того, Польша и Латвия ограничили полеты над частью своей территории у границы с Беларусью.