Британия выделит 142 млн фунтов на помощь Украине в зимний период

Великобритания выделит 142 миллионов фунтов стерлингов (более 160 млн евро) помощи для поддержки Украины зимой.

Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании передает "Европейская правда".

Министр иностранных дел Великобритании, Иветт Купер, которая посещает Украину с первым визитом в должности, объявил о выделении Британией 142 миллионов фунтов стерлингов на поддержку Украины в течение зимы и в следующем году.

100 миллионов фунтов стерлингов будут направлены на гуманитарную помощь гражданскому населению в прифронтовых общинах, защиту наиболее уязвимых слоев населения и оказание экстренной поддержки тем, кто пострадал от продолжающихся российских атак. Это будет включать ремонт критически важных систем водо– и теплоснабжения, поддержку средств к существованию и рабочих мест, а также укрепление устойчивости Украины в условиях четвертой зимы незаконной войны России.

42 миллиона фунтов стерлингов помогут провести жизненно важные ремонтные работы в сети электропередачи и создать критически важную защиту для газовой и энергетической инфраструктуры с наступлением зимы.

"Благодаря нашей постоянной военной поддержке, жизненно важному финансированию, объявленному сегодня, 100-летнему партнерству между Великобританией и Украиной и нашему постоянному руководству "коалицией решительных", мы будем рядом с Украиной для достижения справедливого и прочного мира, а также в дружбе на долгие годы", – заявила Купер.

"Обстрелы Путиным мирного населения Украины, затягивание мирных переговоров при международной поддержке и его вопиющее пренебрежение к человеческой жизни должны прекратиться", – добавила она.

Напомним, первый разговор, который провела новая руководительница Министерства иностранных дел Великобритании Иветт Купер была с главой украинского МИД Андреем Сибигой.

Неделю назад Купер возглавила британский МИД, а Дэвид Лемми, который занимал должность главы МИД, стал новым министром юстиции и вице-премьер-министром.