МЗС Франції викликає посла РФ через вторгнення дронів у Польщу

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який залишає посаду, оголосив цієї п'ятниці, 12 вересня, що посол Росії у Франції "буде викликаний сьогодні вранці" у відповідь на вторгнення російських безпілотників у Польщу в ніч з вівторка на середу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

"Ці вторгнення абсолютно неприйнятні", – заявив він в ефірі телеканалу France Inter.

"Ми скажемо йому (...), що ми не дозволимо себе залякати, що НАТО і його союзники мають оборонне і стримуюче покликання, яке є найпотужнішим у світі, і що вони повинні припинити випробовувати нас і намагатися нас залякати", – додав Жан-Ноель Барро.

За даними Варшави, 19 безпілотників увійшли в повітряний простір Польщі в ніч з вівторка на середу.

За даними Міністерства оборони Польщі, безпілотники вилетіли з російських Брянської, Курської, Орловської та Краснодарської областей, а також з окупованого Криму. Російська влада заперечує свою причетність, звинувачуючи Варшаву в тому, що вона не надала жодних матеріальних доказів.

"Навмисно чи ні, випадково чи ні, все це дуже серйозно. Все це абсолютно неприйнятно. Все це відбувається на тлі незліченних провокацій Владіміра Путіна", – заявив Жан-Ноель Барро цієї п'ятниці.

Польща, Швеція, Нідерланди, Чехія, Румунія, Бельгія та Іспанія також викликали російських послів або тимчасових повірених у справах РФ протягом останніх днів.

Президент Франції Емманюель Макрон сказав, що розпорядився розгорнути три винищувачі Rafale для захисту повітряного простору Польщі та східного флангу НАТО.

За даними Reuters, представники польської армії поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів.

