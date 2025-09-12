МИД Франции вызывает посла РФ из-за вторжения дронов в Польшу

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который покидает пост, объявил в эту пятницу, 12 сентября, что посол России во Франции "будет вызван сегодня утром" в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу в ночь со вторника на среду.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

"Эти вторжения абсолютно неприемлемы", – заявил он в эфире телеканала France Inter.

"Мы скажем ему (...), что мы не позволим себя запугать, что НАТО и его союзники имеют оборонное и сдерживающее призвание, которое является самым мощным в мире, и что они должны прекратить испытывать нас и пытаться нас запугать", – добавил Жан-Ноэль Барро.

По данным Варшавы, 19 беспилотников вошли в воздушное пространство Польши в ночь со вторника на среду.

По данным Министерства обороны Польши, беспилотники вылетели из российских Брянской, Курской, Орловской и Краснодарской областей, а также из оккупированного Крыма. Российские власти отрицают свою причастность, обвиняя Варшаву в том, что она не предоставила никаких материальных доказательств.

"Намеренно или нет, случайно или нет, все это очень серьезно. Все это абсолютно неприемлемо. Все это происходит на фоне бесчисленных провокаций Владимира Путина", – заявил Жан-Ноэль Барро в эту пятницу.

Польша, Швеция, Нидерланды, Чехия, Румыния, Бельгия и Испания также вызвали российских послов или временных поверенных в делах РФ в течение последних дней.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сказал, что распорядился развернуть три истребителя Rafale для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО.

По данным Reuters, представители польской армии поедут в Украину, чтобы научиться технике сбивания дронов.

