США наполягають, щоб Угорщина і Словаччина відмовились від російських енергоносіїв

Міністр енергетики США Кріс Райт закликав покупців російських викопних енергоносіїв у ЄС припинити кампанію проти зусиль Євросоюзу з відмови від російської енергозалежності й натомість купувати енергоносії в Америки.

Про це Райт сказав у п’ятницю на заході в Брюсселі, його слова наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Виступаючи в Брюсселі, де цього тижня він провів зустрічі з посадовцями щодо збільшення імпорту американського зрідженого природного газу та припинення фінансування війни Росії проти України, Райт заявив, що Європі краще отримувати енергоресурси від "своїх друзів".

Відповідаючи виданню на запитання, чи повинні такі країни, як Угорщина та Словаччина, які виступали проти зусиль Єврокомісії поступово відмовитися від російського газу, нарешті припинити співпрацю з Кремлем, Райт сказав: "Абсолютно".

"Ми хочемо витіснити весь російський газ. Президент Трамп, Америка та всі країни ЄС хочуть закінчити російсько-українську війну. Чим більше ми зможемо задушити здатність Росії фінансувати цю криваву війну, тим краще для всіх нас. Тож відповідь на ваше запитання – абсолютно", – сказав Райт.

Водночас Райт закликав європейські країни знайти альтернативу російській атомній енергетиці, зазначивши: "Ми хочемо, щоб ядерні технології надходили зі Сполучених Штатів або зсередини самого ЄС".

Як повідомлялось, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто переконував держсекретаря США, що Угорщина не може відмовитись від енергоресурсів РФ.

Розмова голови МЗС Угорщини та держсекретаря США відбулась на тлі заклику Дональда Трампа до ЄС припинити купівлю російських енергоресурсів – що насамперед стосується Угорщини та Словаччини.