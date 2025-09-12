США настаивают, чтобы Венгрия и Словакия отказались от российских энергоносителей

Министр энергетики США Крис Райт призвал покупателей российских ископаемых энергоносителей в ЕС прекратить кампанию против усилий Евросоюза по отказу от российской энергозависимости и вместо этого покупать энергоносители у Америки.

Об этом Райт сказал в пятницу на мероприятии в Брюсселе, его слова приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Выступая в Брюсселе, где на этой неделе он провел встречи с чиновниками по увеличению импорта американского сжиженного природного газа и прекращения финансирования войны России против Украины, Райт заявил, что Европе лучше получать энергоресурсы от "своих друзей".

Отвечая изданию на вопрос, должны ли такие страны, как Венгрия и Словакия, которые выступали против усилий Еврокомиссии постепенно отказаться от российского газа, наконец прекратить сотрудничество с Кремлем, Райт сказал: "Абсолютно".

"Мы хотим вытеснить весь российский газ. Президент Трамп, Америка и все страны ЕС хотят закончить российско-украинскую войну. Чем больше мы сможем задушить способность России финансировать эту кровавую войну, тем лучше для всех нас. Поэтому ответ на ваш вопрос – абсолютно", – сказал Райт.

В то же время Райт призвал европейские страны найти альтернативу российской атомной энергетике, отметив: "Мы хотим, чтобы ядерные технологии поступали из Соединенных Штатов или изнутри самого ЕС".

Как сообщалось, глава МИД Венгрии Петер Сийярто убеждал госсекретаря США, что Венгрия не может отказаться от энергоресурсов РФ.

Разговор главы МИД Венгрии и госсекретаря США состоялся на фоне призыва Дональда Трампа к ЕС прекратить покупку российских энергоресурсов – что прежде всего касается Венгрии и Словакии.