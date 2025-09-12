ЗМІ: Греція подумує купити додаткові літаки F-35

Греція зважує можливість придбання додаткових винищувачів F-35 після 2030 року замість модернізації свого парку з 38 літаків F-16 Block 50.

Про це заявили Ekathimerini в четвер офіційні особи, повідомляє "Європейська правда".

Афіни розглядають можливість замовити ще від 8 до 12 літаків F-35 на додаток до 20, які вже виробляються для ВПС Греції, причому перший з них очікується доставити в 2028 році.

Переговори про потенційне розширення парку F-35 виникли на тлі повільних дискусій про модернізацію F-16 Block 50, які тривають вже близько п'яти років.

Грецькі оборонні планувальники занепокоєні тим, що завершення модернізації Block 50 приблизно у 2031 або 2032 році призведе до появи ще одного варіанту застарілої платформи F-16. Цей ризик спонукає до переорієнтації на інвестування в більшу кількість літаків F-35, які б пропонували передові можливості і прогнозований термін експлуатації щонайменше 50 років.

До кінця десятиліття Греція планує мати на озброєнні 83 винищувачі F-16 Viper, 40 з яких вже поставлені, разом з наявними винищувачами Rafale. Ці Viper залишатимуться повністю сумісними з літаками F-35, що зменшить потребу в додаткових роботах з модернізації.

Після тривалих переговорів американські офіційні особи, як повідомляється, погодились, що модернізація F-16 Block 50 може бути завершена за близько 900 мільйонів євро, що менше половини від 1,9 мільярда євро, які спочатку обговорювались. Греція прийняла умову Lockheed Martin про те, що роботи будуть виконуватись на об'єктах грецької аерокосмічної промисловості, а не на базі 111-го бойового крила в Неа-Анхіалосі.

Хоча до середини 2030-х років Греція, ймовірно, експлуатуватиме від 30 до 32 літаків F-35, інші системи американського виробництва залишаються на розгляді.

Афіни також надають пріоритет заміні своїх застарілих транспортних літаків. Незважаючи на вдосконалення парку літаків американського виробництва C-130H, вони залишаються складними в обслуговуванні. Греція зважує C-130J, але дедалі більше віддає перевагу бразильському Embraer C-390, який вже обрали кілька країн Європейського Союзу, в тому числі Португалія, Угорщина, Австрія, Чехія, Нідерланди, Словаччина і Швеція.

Наразі тривають переговори з Лісабоном щодо потенційної купівлі С-390. Португалія має власний парк С-390, і двосторонню угоду було б легше укласти в європейських рамках, кажуть офіційні особи.

Раніше писали, що швейцарські політики з різних партій прагнули скасувати замовлення на понад три десятки винищувачів F-35A у після того, як Трамп ввів мита на товари з цієї країни, про яке країни остаточно домовилися у 2022 році.

А уряд Іспанії скасував плани щодо закупівлі винищувачів F-35 американського аерокосмічного гіганта Lockheed Martin.