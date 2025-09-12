СМИ: Греция подумывает купить дополнительные самолеты F-35

Греция взвешивает возможность приобретения дополнительных истребителей F-35 после 2030 года вместо модернизации своего парка из 38 самолетов F-16 Block 50.

Об этом заявили Ekathimerini в четверг официальные лица, сообщает "Европейская правда".

Афины рассматривают возможность заказать еще от 8 до 12 самолетов F-35 в дополнение к 20, которые уже производятся для ВВС Греции, причем первый из них ожидается доставить в 2028 году.

Переговоры о потенциальном расширении парка F-35 возникли на фоне медленных дискуссий о модернизации F-16 Block 50, которые продолжаются уже около пяти лет.

Греческие оборонные планировщики обеспокоены тем, что завершение модернизации Block 50 примерно в 2031 или 2032 году приведет к появлению еще одного варианта устаревшей платформы F-16. Этот риск побуждает к переориентации на инвестирование в большее количество самолетов F-35, которые бы предлагали передовые возможности и прогнозируемый срок эксплуатации не менее 50 лет.

К концу десятилетия Греция планирует иметь на вооружении 83 истребителя F-16 Viper, 40 из которых уже поставлены, вместе с имеющимися истребителями Rafale. Эти Viper будут оставаться полностью совместимыми с самолетами F-35, что уменьшит потребность в дополнительных работах по модернизации.

После длительных переговоров американские официальные лица, как сообщается, согласились, что модернизация F-16 Block 50 может быть завершена за около 900 миллионов евро, что меньше половины от 1,9 миллиарда евро, которые изначально обсуждались. Греция приняла условие Lockheed Martin о том, что работы будут выполняться на объектах греческой аэрокосмической промышленности, а не на базе 111-го боевого крыла в Неа-Анхиалосе.

Хотя к середине 2030-х годов Греция, вероятно, будет эксплуатировать от 30 до 32 самолетов F-35, другие системы американского производства остаются на рассмотрении.

Афины также отдают приоритет замене своих устаревших транспортных самолетов. Несмотря на совершенствование парка самолетов американского производства C-130H, они остаются сложными в обслуживании. Греция взвешивает C-130J, но все больше отдает предпочтение бразильскому Embraer C-390, который уже выбрали несколько стран Европейского Союза, в том числе Португалия, Венгрия, Австрия, Чехия, Нидерланды, Словакия и Швеция.

В настоящее время продолжаются переговоры с Лиссабоном о потенциальной покупке С-390. Португалия имеет собственный парк С-390, и двустороннее соглашение было бы легче заключить в европейских рамках, говорят официальные лица.

Ранее писали, что швейцарские политики из разных партий стремились отменить заказ на более трех десятков истребителей F-35A после того, как Трамп ввел пошлины на товары из этой страны, о котором страны окончательно договорились в 2022 году.

А правительство Испании отменило планы по закупке истребителей F-35 американского аэрокосмического гиганта Lockheed Martin.