Нам потрібно ще "кілька Келлогів": Зеленський жартома подякував США за найкращу ППО
Президент Володимир Зеленський розповів представнику президента США Кіту Келлогу про те, як його приїзди до України зупиняють повітряні атаки на Україну.
Це він сказав у виступі на щорічній зустрічі Yalta European Strategy у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Зеленський розпочав відповідь з того, що подякував Кіту Келлогу за відсутність російських атак у період, коли той перебуває в Україні.
"Хочу подякувати генералу Келлогу. Ми знали, що у США є ППО, сильніше за Patriot", – заявив він, після чого з посмішкою додав: "Ми б хотіли ще кілька таких систем для нашої держави".
За словами Зеленського, додаткові системи ППО "Келлог" можуть попрямувати в інші регіони країни для того, щоб забезпечити відсутність російської атаки також на ці регіони.
"Це не жарт. Коли в Києві представник США, росіяни утримуються від масованих ударів. З представниками інших держав це не працює, і це не працює з представниками міжнародних організацій. Можливо, працювало б з представниками Китаю, але Китай, схоже, не зацікавлений не лише у закінченні війни, а й у припинення обстрілів", – пояснив президент. "Тому ми готові надати генералу Келлогу громадянство, квартиру, все", – жартома додав він.
Як повідомлялося, у четвер Кіт Келлог прибув до Києва. У ніч на п'ятницю не було масованої атаки РФ, як і щоразу під час візиту представника Трампа до України.
Раніше Келлог заявляв, що Росія не хоче закінчувати війну дипломатично.
Відомо, що Зеленський зустрінеться з Келлогом у Києві.