Нам нужно еще "несколько Келлогов": Зеленский в шутку поблагодарил США за лучшую ПВО

Президент Владимир Зеленский рассказал представителю президента США Киту Келлогу о том, как его приезды в Украину останавливают воздушные атаки на Украину.

Это он сказал в выступлении на ежегодной встрече Yalta European Strategy в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Зеленский начал ответ с того, что поблагодарил Кита Келлога за отсутствие российских атак в период, когда тот находится в Украине.

"Хочу поблагодарить генерала Келлога. Мы знали, что у США есть ПВО, сильнее Patriot", – заявил он, после чего с улыбкой добавил: "Мы бы хотели еще несколько таких систем для нашего государства".

По словам Зеленского, дополнительные системы ПВО "Келлог" могут направиться в другие регионы страны для того, чтобы обеспечить отсутствие российской атаки также на эти регионы.

"Это не шутка. Когда в Киеве представитель США, россияне воздерживаются от массированных ударов. С представителями других государств это не работает, и это не работает с представителями международных организаций. Возможно, работало бы с представителями Китая, но Китай, похоже, не заинтересован не только в окончании войны, но и в прекращении обстрелов", – пояснил президент. "Поэтому мы готовы предоставить генералу Келлогу гражданство, квартиру, все", – в шутку добавил он.

Как сообщалось, в четверг Кит Келлог прибыл в Киев. В ночь на пятницу не было массированной атаки РФ, как и каждый раз во время визита представителя Трампа в Украину.

Ранее Келлог заявлял, что Россия не хочет заканчивать войну дипломатически.

Известно, что Зеленский встретится с Келлогом в Киеве.