Стало известно имя одного из россиян, которых исключили из санкций ЕС

Один из россиян, которых по "техническим причинам" исключили из санкционных списков ЕС – депутат Госдумы РФ, а основанием стало решение Общего суда ЕС в его пользу.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил дипломат одного из влиятельных государств ЕС.

Собеседник рассказал, что один из российских граждан, которых по "техническим причинам" исключили из обновленного сегодня санкционного списка Евросоюза – Павел Езубов.

Причиной этого стало решение Общего суда ЕС от 25 июня 2025 года в его пользу.

Павел Езубов – российский предприниматель, сын депутата Госдумы V-VIII созывов Алексея Езубова – который тоже под западными санкциями, и родственник олигарха Олега Дерипаски.

Напомним, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что страны-члены одобрили продление персональных санкций против России. Дипломатические источники "ЕвроПравды" говорят, что шестеро россиян, снятие санкций с которых лоббировали Венгрия и Словакия, остались в списках. Перед этим персональные санкции продолжали в марте 2025 года.

Тогда из санкционных списков ЕС были исключены имена бывшего руководителя одного из крупнейших производителей минеральных удобрений "Еврохим" Владимира Рашевского, сестры российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмена Вячеслава Моше Кантора, а также министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Их исключение из санкционного списка ЕС стало требованием Венгрии для того, чтобы продлить действие всего списка, который насчитывает около 2400 человек, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.