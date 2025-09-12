Фінляндія викликала посла Росії через російські БпЛА над Польщею

Фінляндія висловила обурення послу Росії у зв’язку з провокацією проти Польщі 10 вересня, коли в повітряний простір країни залетіли близько двох десятків російських безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розмістили в X.

Міністерство закордонних справ викликало на розмову російського посла у зв’язку з безпрецедентним порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Ulkoministeriö puhutteli Venäjän suurlähettilään Puolan ilmatilan loukkauksesta, droonien läsnäoloa Puolan ilmatilassa ei hyväksytä. Puolalla on Suomen täysi tuki. Nato on valmis puolustamaan aluettaan. Venäjän on lopetettava hyökkäyssota ja noudatettava kansainvälistä oikeutta. – MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) September 12, 2025

"Присутність дронів у повітряному просторі Польщі – неприйнятний випадок. Фінляндія висловлює повну підтримку Польщі. НАТО готовий захищати свою територію. Росія має припинити свою загарбницьку війну проти України і поважати міжнародне право", – наголосили у заяві.

Керівників російських посольств також викликали Швеція, Іспанія, Нідерланди та Чехія.

У фінських збройних силах прокоментували, як би реагували у разі потенційного вторгнення російських БпЛА в повітряний простір Фінляндії.

Як відомо, вночі 10 вересня близько двох десятків російських безпілотників вперше полетіли вглиб території Польщі, окремі з них залетіли далеко на північ та у центр країни. Більшість уламків вже знайшли, найбільше – на території Люблінського воєводства, поруч з кордоном Білорусі. Один з БпЛА зруйнував дах приватного будинку і пошкодив авто.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.