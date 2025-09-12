Укр Рус Eng

Фінляндія викликала посла Росії через російські БпЛА над Польщею

Новини — П'ятниця, 12 вересня 2025, 15:05 — Марія Ємець

Фінляндія висловила обурення послу Росії у зв’язку з провокацією проти Польщі 10 вересня, коли в повітряний простір країни залетіли близько двох десятків російських безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розмістили в X.

Міністерство закордонних справ викликало на розмову російського посла у зв’язку з безпрецедентним порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. 

"Присутність дронів у повітряному просторі Польщі – неприйнятний випадок. Фінляндія висловлює повну підтримку Польщі. НАТО готовий захищати свою територію. Росія має припинити свою загарбницьку війну проти України і поважати міжнародне право", – наголосили у заяві. 

Керівників російських посольств також викликали Швеція, Іспанія, Нідерланди та Чехія.

У фінських збройних силах прокоментували, як би реагували у разі потенційного вторгнення російських БпЛА в повітряний простір Фінляндії. 

Як відомо, вночі 10 вересня близько двох десятків російських безпілотників вперше полетіли вглиб території Польщі, окремі з них залетіли далеко на північ та у центр країни. Більшість уламків вже знайшли, найбільше – на території Люблінського воєводства, поруч з кордоном Білорусі. Один з БпЛА зруйнував дах приватного будинку і пошкодив авто.

Фінляндія Війна з РФ Польща
