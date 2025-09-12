Финляндия вызвала посла России из-за российских БпЛА над Польшей

Финляндия выразила возмущение послу России в связи с провокацией против Польши 10 сентября, когда в воздушное пространство страны залетели около двух десятков российских беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление разместили в X.

Министерство иностранных дел вызвало на разговор российского посла в связи с беспрецедентным нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

Ulkoministeriö puhutteli Venäjän suurlähettilään Puolan ilmatilan loukkauksesta, droonien läsnäoloa Puolan ilmatilassa ei hyväksytä. Puolalla on Suomen täysi tuki. Nato on valmis puolustamaan aluettaan. Venäjän on lopetettava hyökkäyssota ja noudatettava kansainvälistä oikeutta. – MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) September 12, 2025

"Присутствие дронов в воздушном пространстве Польши – абсолютно неприемлемый случай. Финляндия выражает полную поддержку Польше. НАТО готов защищать свою территорию. Россия должна прекратить свою захватническую войну против Украины и уважать международное право", – отметили в заявлении.

Руководителей российских посольств также вызвали Швеция, Испания, Нидерланды и Чехия.

В финских вооруженных силах прокомментировали, как бы реагировали в случае потенциального вторжения российских БпЛА в воздушное пространство Финляндии.

Как известно, ночью 10 сентября около двух десятков российских беспилотников впервые полетели вглубь территории Польши, некоторые из них залетели далеко на север и в центр страны. Большинство обломков уже нашли, больше всего – на территории Люблинского воеводства, рядом с границей Беларуси. Один из БпЛА разрушил крышу частного дома и повредил авто.

