Финляндия вызвала посла России из-за российских БпЛА над Польшей

Новости — Пятница, 12 сентября 2025, 15:05 — Мария Емец

Финляндия выразила возмущение послу России в связи с провокацией против Польши 10 сентября, когда в воздушное пространство страны залетели около двух десятков российских беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление разместили в X.

Министерство иностранных дел вызвало на разговор российского посла в связи с беспрецедентным нарушением воздушного пространства Польши российскими беспилотниками. 

"Присутствие дронов в воздушном пространстве Польши – абсолютно неприемлемый случай. Финляндия выражает полную поддержку Польше. НАТО готов защищать свою территорию. Россия должна прекратить свою захватническую войну против Украины и уважать международное право", – отметили в заявлении.

Руководителей российских посольств также вызвали Швеция, Испания, Нидерланды и Чехия.

В финских вооруженных силах прокомментировали, как бы реагировали в случае потенциального вторжения российских БпЛА в воздушное пространство Финляндии.

Как известно, ночью 10 сентября около двух десятков российских беспилотников впервые полетели вглубь территории Польши, некоторые из них залетели далеко на север и в центр страны. Большинство обломков уже нашли, больше всего – на территории Люблинского воеводства, рядом с границей Беларуси. Один из БпЛА разрушил крышу частного дома и повредил авто.

