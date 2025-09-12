В Естонії вважають, що попри провокації дронів РФ, навчання "Запад" небезпеки не несуть

В Естонії вважають, що попри нещодавні провокації дронів у Польщі, спільні російсько-білоруські навчання "Запад" не становлять загрози для країн регіону.

Про це заявив начальник розвідувального центру Сил оборони Антс Ківісельг у п’ятницю, 12 вересня, цитує ERR, пише "Європейська правда".

Ківісельг зазначив, що після інциденту з російськими дронами, що влетіли до Польщі, населення його країни почало проводити паралелі між провокаціями з використанням дронів та навчаннями "Запад", що проводяться в Білорусі. Однак, за оцінкою Естонії, ці навчання значно менші за попередні і не становлять загрози.

"За оцінкою, "Запад-2025" значно менші за попередні навчання "Запад", які проводилися у 2017 та 2021 роках. Можна сказати, що навчання "Запад" жодним чином не загрожують безпеці країн нашого регіону. Певні тактичні дії будуть проводитися на території як Білорусі, так і Росії, але можна сказати, що цьогорічний "Запад" буде у 10-20 разів меншим", – сказав він.

Водночас він зазначив, що російські атаки дещо посилилися на фронті в Україні впродовж останнього тижня, але російські війська не досягли жодних значних проривів чи успіхів.

"Основний фокус наступу все ще знаходиться в Донецькій області, в районі між Покровськом і Костянтинівкою, де зосереджені додаткові підрозділи. Російські збройні сили не змогли здобути перевагу своїми новими силами", – сказав він.

Мапа: DeepState

Ківісельг зазначив, що українським силам вдалося зупинити просування в одному напрямку і звільнити невеликі території під час контрнаступів.

"На захід від Покровська (російські війська, – Ред.) досягли незначного прогресу. Обмежений прогрес був також на сході, в напрямку Куп'янська та Лиману, але жоден з цих напрямків не дав Росії можливості для оперативного прориву", – запевнив він.

Він додав, що подібна активність на українських лініях фронту, як очікується, продовжиться в найближчі тижні.

"Запад-2025" – це плановий захід, якому передувала серія підготовчих маневрів на території обох країн.

Навчання на території Республіки Білорусь проводять на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання. 12 вересня ці навчання розпочинаються.

На тлі занепокоєння цими навчаннями Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня, причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.

Сейм Латвії того ж дня проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".

Крім того, Польща і Латвія обмежили польоти над частиною своєї території біля кордону з Білоруссю.