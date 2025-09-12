В Эстонии считают, что несмотря на провокации дронов РФ, учения "Запад" опасности не несут

В Эстонии считают, что несмотря на недавние провокации дронов в Польше, совместные российско-белорусские учения "Запад" не представляют угрозы для стран региона.

Об этом заявил начальник разведывательного центра Сил обороны Антс Кивисельг в пятницу, 12 сентября, цитирует ERR, пишет "Европейская правда".

Кивисельг отметил, что после инцидента с российскими дронами, влетевшими в Польшу, население его страны начало проводить параллели между провокациями с использованием дронов и учениями "Запад", проводимыми в Беларуси. Однако, по оценке Эстонии, эти учения значительно меньше предыдущих и не представляют угрозы.

"По оценке, "Запад-2025" значительно меньше предыдущих учений "Запад", которые проводились в 2017 и 2021 годах. Можно сказать, что учения "Запад" никоим образом не угрожают безопасности стран нашего региона. Определенные тактические действия будут проводиться на территории как Беларуси, так и России, но можно сказать, что нынешний "Запад" будет в 10-20 раз меньше", – сказал он.

В то же время он отметил, что российские атаки несколько усилились на фронте в Украине в течение последней недели, но российские войска не достигли никаких значительных прорывов или успехов.

"Основной фокус наступления все еще находится в Донецкой области, в районе между Покровском и Константиновкой, где сосредоточены дополнительные подразделения. Российские вооруженные силы не смогли получить преимущество своими новыми силами", – сказал он.

Мапа: DeepState

Кивисельг отметил, что украинским силам удалось остановить продвижение в одном направлении и освободить небольшие территории во время контрнаступлений.

"К западу от Покровска (российские войска. – Ред.) достигли незначительного прогресса. Ограниченный прогресс был также на востоке, в направлении Купянска и Лимана, но ни одно из этих направлений не дало России возможности для оперативного прорыва", – заверил он.

Он добавил, что подобная активность на украинских линиях фронта, как ожидается, продолжится в ближайшие недели.

"Запад-2025" – это плановое мероприятие, которому предшествовала серия подготовительных маневров на территории обеих стран.

Учения на территории Республики Беларусь проводятся на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Несмотря на это в НАТО сохраняют повышенную бдительность из-за этих учений. 12 сентября эти учения начинаются.

На фоне беспокойства этими учениями Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября, причем такое решение приняли еще до инцидента с падением российских дронов.

Сейм Латвии в тот же день проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".

Кроме того, Польша и Латвия ограничили полеты над частью своей территории у границы с Беларусью.