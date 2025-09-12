У Молдові назвали попередню дату екстрадиції колишнього "володаря країни" Плахотнюка

У Молдові назвали попередню дату екстрадиції колишнього "володаря країни" ПлахотнюкаМолдова попередньо запланувала екстрадицію з Греції олігарха Влада Плахотнюка на 25 вересня.

Як повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда", про це сказала очільниця МВС Даніелла Місаїл-Нікітін.

Міністерка закордонних справ повідомила, що молдовські правоохоронці зарезервували авіаквитки для Плахотнюка та конвою, який буде забирати його з Греції, на 25 вересня.

"Це попередня дата. Є певні критерії та вимоги до того, де саме у літаку мають перебувати екстрадована особа та супровід (...) Враховуючи наявність вільних місць, ми зарезервували квитки на цю дату", – розповіла вона.

Днями у Молдові підтвердили, що Греція дала згоду на екстрадицію Плахотнюка і наразі органи Молдови очікують мотивованого рішення для подальших кроків.

Плахотнюк втік з Молдови в червні 2019 року. Деякий час політик жив у США, проте в січні 2020 року його перебування там визнали небажаним. За непідтвердженою інформацією, згодом він перебував на Північному Кіпрі.

Плахотнюка затримали у Греції 22 липня, коли він збирався вилетіти до Дубаю. Молдова подала запити на його екстрадицію.

Також із ним було затримано колишнього депутата Костянтина Цуцу, якого вже звільнили з-під арешту.

У Молдові проти Плахотнюка видані ордери на арешт за трьома справами, найгучніша з яких – про "крадіжку мільярда" у 2014 році з банків Молдови. За даними прокуратури, Плахотнюк через контрольовані Іланом Шором компанії отримав понад 40 млн доларів. Справу передали до суду у 2023 році. У лютому 2025 року його оголосили у розшук через Інтерпол.

Проти Плахотнюка є кримінальні справи і в Росії, де його заочно звинуватили у керівництві злочинною групою, контрабанді наркотиків та незаконному виведенні коштів. Росія після арешту Плахотнюка у Греції також захотіла його екстрадиції.

Журналісти дізналися, що Плахотнюк донедавна кілька разів їздив у Росію на переговори під вигаданим ім’ям.