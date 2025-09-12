В Молдове назвали предварительную дату экстрадиции бывшего "властителя страны" Плахотнюка

В Молдове назвали предварительную дату экстрадиции бывшего "властителя страны" ПлахотнюкаМолдова предварительно запланировала экстрадицию из Греции олигарха Влада Плахотнюка на 25 сентября.

Как сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда", об этом сказала глава МВД Даниэлла Мисаил-Никитин.

Министр иностранных дел сообщила, что молдовские правоохранители зарезервировали авиабилеты для Плахотнюка и конвоя, который будет забирать его из Греции, на 25 сентября.

"Это предварительная дата. Есть определенные критерии и требования к тому, где именно в самолете должны находиться экстрадированное лицо и сопровождение (...) Учитывая наличие свободных мест, мы зарезервировали билеты на эту дату", – рассказала она.

На днях в Молдове подтвердили, что Греция дала согласие на экстрадицию Плахотнюка и сейчас органы Молдовы ожидают мотивированного решения для дальнейших шагов.

Плахотнюк сбежал из Молдовы в июне 2019 года. Некоторое время политик жил в США, однако в январе 2020 года его пребывание там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, впоследствии он находился на Северном Кипре.

Плахотнюка задержали в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай. Молдова подала запросы на его экстрадицию.

Также с ним был задержан бывший депутат Константин Цуцу, которого уже освободили из-под ареста.

В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы. По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году. В феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.

Против Плахотнюка есть уголовные дела и в России, где его заочно обвинили в руководстве преступной группой, контрабанде наркотиков и незаконном выводе средств. Россия после ареста Плахотнюка в Греции также захотела его экстрадиции.

Журналисты узнали, что Плахотнюк до недавнего времени несколько раз ездил в Россию на переговоры под вымышленным именем.