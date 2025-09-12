МЗС Румунії: вторгнення дронів РФ у Польщу віддаляє мир у Європі

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що зростання агресії Росії, продемонстроване вторгненням безпілотників у повітряний простір Польщі цього тижня, робить мир в Європі віддаленою перспективою.

Її слова цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Очільниця зовнішньополітичного румунського відомства вважає, що вторгнення російських безпілотників у Польщу та неодноразові спроби Кремля "перевірити червоні лінії" в країнах-членах НАТО викривають розбіжність між заявленим прагненням Москви до миру та її діями.

За її словами, це спонукає Румунію та інші країни Східної Європи значно збільшити видатки на оборону.

"Коли йдеться про Росію, потрібно дивитися на те, що вони роблять. Це те, що ми дуже добре знаємо – Румунія, Польща та деякі інші країни – і я думаю, що решта світу все краще це розуміє", – сказала Цою.

Вона наголосила, що Європа повинна "підготувати оборону і засоби стримування, а також постійну підтримку української армії і українського народу на той час, який буде необхідний".

Цою заявила, що уряд в Бухаресті використає майже 17 млрд євро для модернізації оборонних можливостей, посилення безпеки в Чорному морі та будівництва інфраструктури, яка також може служити логістичним центром для майбутньої відбудови України.

Як відомо, вночі 10 вересня близько двох десятків російських безпілотників вперше полетіли вглиб території Польщі і їх вперше почали збивати. Окремі БпЛА залетіли далеко на північ та у центр країни. Більшість уламків вже знайшли, найбільше – на території Люблінського воєводства, поруч з кордоном Білорусі. Один БпЛА зруйнував дах приватного будинку і пошкодив авто.

У зв’язку з цим, керівників російських посольств "викликали на килим" Швеція, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди, Чехія та Німеччина.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.