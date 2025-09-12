МИД Румынии: вторжение дронов РФ в Польшу отдаляет мир в Европе

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что рост агрессии России, продемонстрированный вторжением беспилотников в воздушное пространство Польши на этой неделе, делает мир в Европе отдаленной перспективой.

Ее слова цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Глава внешнеполитического румынского ведомства считает, что вторжение российских беспилотников в Польшу и неоднократные попытки Кремля "проверить красные линии" в странах-членах НАТО разоблачают расхождение между заявленным стремлением Москвы к миру и ее действиями.

По ее словам, это побуждает Румынию и другие страны Восточной Европы значительно увеличить расходы на оборону.

"Когда речь идет о России, нужно смотреть на то, что они делают. Это то, что мы очень хорошо знаем – Румыния, Польша и некоторые другие страны – и я думаю, что остальной мир все лучше это понимает", – сказала Цою.

Она подчеркнула, что Европа должна "подготовить оборону и средства сдерживания, а также постоянную поддержку украинской армии и украинского народа на то время, которое будет необходимо".

Цою заявила, что правительство в Бухаресте использует почти 17 млрд евро для модернизации оборонных возможностей, усиления безопасности в Черном море и строительства инфраструктуры, которая также может служить логистическим центром для будущего восстановления Украины.

Как известно, ночью 10 сентября около двух десятков российских беспилотников впервые полетели вглубь территории Польши и их впервые начали сбивать. Отдельные БпЛА залетели далеко на север и в центр страны. Большинство обломков уже нашли, больше всего – на территории Люблинского воеводства, рядом с границей Беларуси. Один БпЛА разрушил крышу частного дома и повредил авто.

В связи с этим, руководителей российских посольств "вызвали на ковер" Швеция, Финляндия, Испания, Нидерланды, Чехия и Германия.

