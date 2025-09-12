Іспанія викликала дипломата Ізраїлю через заяви офісу Нетаньягу

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес у п'ятницю, 12 вересня, викликав до себе тимчасового повіреного Ізраїлю у зв'язку з нещодавніми коментарями про Іспанію, зробленими офісом прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Альбарес викликав Дану Ерліх, яка наразі є найвищим дипломатом Ізраїлю в Мадриді, щоб "категорично відкинути неправдиві та наклепницькі заяви офісу прем'єр-міністра Ізраїлю".

Як зазначається, у четвер, 11 вересня, офіс Нетаньягу звинуватив прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса в "геноцидних погрозах", маючи на увазі оголошення Санчеса про нові заходи проти поставок зброї та палива до Ізраїлю.

Санчес виправдав ці заходи, заявивши, що Іспанія "не має ядерних бомб, авіаносців або великих запасів нафти, щоб чинити тиск на Ізраїль з метою припинення геноциду". Ізраїль, своєю чергою, категорично заперечує, що його дії в секторі Гази є геноцидом.

Зауважимо, що ці кроки можуть вплинути і на військову допомогу Ізраїлю з боку США, які мають дві військові бази на півдні Іспанії. Відтак Державний департамент США висловив занепокоєння через таке рішення країни.

Після того, як Ізраїль у відповідь заборонив вʼїзд двом міністрам іспанського уряду, Іспанія відкликала для консультацій свого посла у Тель-Авіві.

Читайте також, як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі.