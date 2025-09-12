Испания вызвала дипломата Израиля из-за заявлений офиса Нетаньяху

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в пятницу, 12 сентября, вызвал к себе временного поверенного Израиля в связи с недавними комментариями об Испании, сделанными офисом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Альбарес вызвал Дану Эрлих, которая сейчас является высшим дипломатом Израиля в Мадриде, чтобы "категорически отвергнуть ложные и клеветнические заявления офиса премьер-министра Израиля".

Как отмечается, в четверг, 11 сентября, офис Нетаньяху обвинил премьер-министра Испании Педро Санчеса в "геноцидных угрозах", имея в виду объявление Санчеса о новых мерах против поставок оружия и топлива в Израиль.

Санчес оправдал эти меры, заявив, что Испания "не имеет ядерных бомб, авианосцев или больших запасов нефти, чтобы оказать давление на Израиль с целью прекращения геноцида". Израиль, в свою очередь, категорически отрицает, что его действия в секторе Газа являются геноцидом.

Заметим, что эти шаги могут повлиять и на военную помощь Израилю со стороны США, которые имеют две военные базы на юге Испании. Поэтому Государственный департамент США выразил обеспокоенность из-за такого решения страны.

После того как Израиль в ответ запретил въезд двум министрам испанского правительства, Испания отозвала для консультаций своего посла в Тель-Авиве.

