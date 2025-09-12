Президент Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єром – міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який перебуває у Києві.

Про це стало відомо із його соцмереж, передає "Європейська правда".

12 вересня Сікорський перебуває із візитом у Києві. Під час зустрічі вони говорили про напад російських дронів на Польщу.

Український президент наголосив, що Україна готова "поділитися своїм досвідом, допомогти з навчанням польських військових, побудовою разом системи захисту".

"Ми близькі сусіди, і в час таких небезпек важливо триматися разом", – сказав він.

Окремо вони обговорили тиск на Росію, спільне оборонне виробництво та членство України в Євросоюзі. За словами Зеленського, вони також говорили про програму SAFE і можливість використати кошти на виробництво дронів-перехоплювачів.

"Дуже важливо відкрити перший переговорний кластер для України та Молдови всіма 27 голосами", – додав український президент.

Як відомо, вночі 10 вересня близько двох десятків російських безпілотників вперше полетіли вглиб території Польщі і їх вперше почали збивати. Окремі БпЛА залетіли далеко на північ та у центр країни. Більшість уламків вже знайшли, найбільше – на території Люблінського воєводства, поруч з кордоном Білорусі. Один БпЛА зруйнував дах приватного будинку і пошкодив авто.

У зв’язку з цим, керівників російських посольств "викликали на килим" Швеція, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди, Чехія та Німеччина.

