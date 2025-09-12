Зеленский – Сикорскому: Украина готова помочь с обучением военных

Президент Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьером – министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, который находится в Киеве.

Об этом стало известно из его соцсетей, передает "Европейская правда".

12 сентября Сикорский находится с визитом в Киеве. Во время встречи они говорили о нападении российских дронов на Польшу.

Украинский президент подчеркнул, что Украина готова "поделиться своим опытом, помочь с обучением польских военных, построением вместе системы защиты".

"Мы близкие соседи, и во время таких опасностей важно держаться вместе", – сказал он.

Отдельно они обсудили давление на Россию, совместное оборонное производство и членство Украины в Евросоюзе. По словам Зеленского, они также говорили о программе SAFE и возможности использовать средства на производство дронов-перехватчиков.

"Очень важно открыть первый переговорный кластер для Украины и Молдовы всеми 27 голосами", – добавил украинский президент.

Как известно, ночью 10 сентября около двух десятков российских беспилотников впервые полетели вглубь территории Польши и их впервые начали сбивать. Отдельные БпЛА залетели далеко на север и в центр страны. Большинство обломков уже нашли, больше всего – на территории Люблинского воеводства, рядом с границей Беларуси. Один БпЛА разрушил крышу частного дома и повредил авто.

В связи с этим, руководителей российских посольств "вызвали на ковер" Швеция, Финляндия, Испания, Нидерланды, Чехия и Германия.

