До парламенту Румунії хотіла зайти жінка з ножами у сумці – каже, забула їх вийняти

У Румунії затримали жінку з Молдови, яка спробувала увійти до будівлі парламенту з шістьма ножами в сумці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Жінка з ножами збиралася брати участь в економічному форумі, що проходив у будівлі парламенту Румунії, та перебувала у додаткових списках ультраправої партії AUR.

Під час обшуку в її сумці знайшли шість ножів, зокрема скальпель.

Фото: румунські ЗМІ

Затримана уточнила, що це старі предмети, сімейна реліквія з часів Радянського Союзу.

"Багато років тому при перетині кордону Молдови з Румунією проводили перевірки, але тепер їх немає, і я забула вийняти їх з портфеля", – сказала вона.

За даними румунських ЗМІ, на допиті жінка розповіла, що "зазвичай носить ножі в сумці і забула про них, не усвідомлюючи, що з ними не можна входити в будівлю парламенту".

Поліція Румунії тим часом порушила кримінальну справу.

У AUR після інциденту сказали, що затримала не є членом партії та була лише включена в додатковий список учасників заходу в парламенті.

