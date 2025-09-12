До парламенту Румунії хотіла зайти жінка з ножами у сумці – каже, забула їх вийняти
П'ятниця, 12 вересня 2025
У Румунії затримали жінку з Молдови, яка спробувала увійти до будівлі парламенту з шістьма ножами в сумці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Жінка з ножами збиралася брати участь в економічному форумі, що проходив у будівлі парламенту Румунії, та перебувала у додаткових списках ультраправої партії AUR.
Під час обшуку в її сумці знайшли шість ножів, зокрема скальпель.
Затримана уточнила, що це старі предмети, сімейна реліквія з часів Радянського Союзу.
"Багато років тому при перетині кордону Молдови з Румунією проводили перевірки, але тепер їх немає, і я забула вийняти їх з портфеля", – сказала вона.
За даними румунських ЗМІ, на допиті жінка розповіла, що "зазвичай носить ножі в сумці і забула про них, не усвідомлюючи, що з ними не можна входити в будівлю парламенту".
Поліція Румунії тим часом порушила кримінальну справу.
У AUR після інциденту сказали, що затримала не є членом партії та була лише включена в додатковий список учасників заходу в парламенті.
