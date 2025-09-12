В парламент Румынии хотела зайти женщина с ножами в сумке – говорит, забыла их вынуть

В Румынии задержали женщину из Молдовы, которая попыталась войти в здание парламента с шестью ножами в сумке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Женщина с ножами собиралась участвовать в экономическом форуме, который проходил в здании парламента Румынии, и находилась в дополнительных списках ультраправой партии AUR.

Во время обыска в ее сумке нашли шесть ножей, в том числе скальпель.

Фото: румынские СМИ

Задержанная уточнила, что это старые предметы, семейная реликвия со времен Советского Союза.

"Много лет назад при пересечении границы Молдовы с Румынией проводили проверки, но теперь их нет, и я забыла вынуть их из портфеля", – сказала она.

По данным румынских СМИ, на допросе женщина рассказала, что "обычно носит ножи в сумке и забыла о них, не осознавая, что с ними нельзя входить в здание парламента".

Полиция Румынии тем временем возбудила уголовное дело.

В AUR после инцидента сказали, что задержанная не является членом партии и была лишь включена в дополнительный список участников мероприятия в парламенте.

