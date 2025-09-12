Укр Рус Eng

В парламент Румынии хотела зайти женщина с ножами в сумке – говорит, забыла их вынуть

фото
Новости — Пятница, 12 сентября 2025, 21:40 — Олег Павлюк

В Румынии задержали женщину из Молдовы, которая попыталась войти в здание парламента с шестью ножами в сумке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Женщина с ножами собиралась участвовать в экономическом форуме, который проходил в здании парламента Румынии, и находилась в дополнительных списках ультраправой партии AUR.

Во время обыска в ее сумке нашли шесть ножей, в том числе скальпель.

 
Фото: румынские СМИ

Задержанная уточнила, что это старые предметы, семейная реликвия со времен Советского Союза.

"Много лет назад при пересечении границы Молдовы с Румынией проводили проверки, но теперь их нет, и я забыла вынуть их из портфеля", – сказала она.

По данным румынских СМИ, на допросе женщина рассказала, что "обычно носит ножи в сумке и забыла о них, не осознавая, что с ними нельзя входить в здание парламента".

Полиция Румынии тем временем возбудила уголовное дело.

В AUR после инцидента сказали, что задержанная не является членом партии и была лишь включена в дополнительный список участников мероприятия в парламенте.

Ранее крупнейший немецкий профсоюз полицейских призвал ввести по всей стране запрет на ношение оружия в общественном транспорте и связанных с ним объектах, включая все железнодорожные станции.

Бывшая министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала власти всех федеральных земель строго соблюдать запрет на ношение ножей на рождественских ярмарках.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния
Реклама: