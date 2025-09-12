Британія, Німеччина та Франція закликають Ізраїль припинити наступ у Газі

Міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини та Франції у пʼятницю виступили зі спільною заявою у звʼязку з ударом Ізраїлю по керівництву ХАМАС у столиці Катару Досі.

Як пише "Європейська правда", текст заяви поширило британське зовнішньополітичне відомство.

Лондон, Париж і Берлін засудили удари Ізраїлю по Досі 9 вересня як такі, що "порушують суверенітет Катару та створюють ризик подальшої ескалації конфлікту в регіоні".

Вони додали, що удар підриває можливість припинення вогню та звільнення заручників, захоплених ХАМАС, а також відволікає від тяжкої гуманітарної ситуації у секторі Гази.

"Ми терміново закликаємо до негайного припинення військових операцій Ізраїлю в місті Газа, які спричиняють масове переміщення цивільного населення, жертви серед цивільних та руйнування важливої інфраструктури", – ідеться у заяві.

Міністри водночас повторили засудження жахливих злочинів, скоєних ХАМАС, "який повинен негайно і беззастережно звільнити заручників, яких він утримує, бути роззброєним і назавжди виключеним з управління сектором Гази".

Армія Ізраїлю 9 вересня завдала удару по керівництву палестинського угруповання ХАМАС на території столиці Катару – Досі. За даними ЗМІ, серед жертв був головний переговірник ХАМАС Халіль Аль-Хайя.

У Білому домі сказали, що президент США Дональд Трамп висловив стурбованість після удару, але назвали ліквідацію лідерів ХАМАС "гідною метою".

Удар відбувся незабаром після того, як президент США Дональд Трамп зробив "останнє попередження" для ХАМАС, закликавши палестинське бойове угруповання прийняти угоду про звільнення заручників з Гази.