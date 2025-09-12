Британия, Германия и Франция призывают Израиль прекратить наступление в Газе

Министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции в пятницу выступили с совместным заявлением в связи с ударом Израиля по руководству ХАМАС в столице Катара Дохе.

Как пишет "Европейская правда", текст заявления распространило британское внешнеполитическое ведомство.

Лондон, Париж и Берлин осудили удары Израиля по Дохе 9 сентября как такие, что "нарушают суверенитет Катара и создают риск дальнейшей эскалации конфликта в регионе".

Они добавили, что удар подрывает возможность прекращения огня и освобождения заложников, захваченных ХАМАС, а также отвлекает от тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"Мы срочно призываем к немедленному прекращению военных операций Израиля в городе Газа, которые приводят к массовому перемещению гражданского населения, жертвам среди гражданских и разрушению важной инфраструктуры", – говорится в заявлении.

Министры в то же время повторили осуждение ужасных преступлений, совершенных ХАМАС, "который должен немедленно и безоговорочно освободить заложников, которых он удерживает, быть разоруженным и навсегда исключенным из управления сектором Газа".

Армия Израиля 9 сентября нанесла удар по руководству палестинской группировки ХАМАС на территории столицы Катара – Дохи. По данным СМИ, среди жертв был главный переговорщик ХАМАС Халиль Аль-Хайя.

В Белом доме сказали, что президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность после удара, но назвали ликвидацию лидеров ХАМАС "достойной целью".

Удар произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп сделал "последнее предупреждение" для ХАМАС, призвав палестинскую боевую группировку принять соглашение об освобождении заложников из Газы.