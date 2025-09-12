Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям після вето Навроцького

Польський Сейм у пʼятницю ухвалив новий закон, що регулює статус громадян України, які втекли від повномасштабної російської агресії, та виплату їм грошової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Проєкт закону, проголосований у Сеймі у пʼятницю, був розроблений після вето президента Кароля Навроцький на поправки до закону про так звану допомогу 800+ громадянам України у Польщі.

Нове законодавство передбачає, що право на ці виплати буде пов'язане з професійною діяльністю та навчанням дітей у польській школі, за винятком, наприклад, людей з інвалідністю. Крім того, право на виплати буде пов'язане з отриманням іноземцями щонайменше 50% мінімальної заробітної плати.

Польська влада щомісяця перевірятиме, чи працюють українці, і якщо ні, то виплата 800+ для них буде призупинена. Додатково перевірятимуть, чи не виїхав українець із Польщі.

Також у Польщі введуть обмеження щодо можливості користування послугами охорони здоров'я дорослими громадянами України – зокрема лікувальну реабілітацію, стоматологічне та медикаментозне лікування.

Зрештою, закон передбачає продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року – термін дії відповідного рішення Ради ЄС.

Нагадаємо, що чинні норми забезпечують українцям у Польщі тимчасовий захист до кінця вересня 2025 року. Після цього терміну вони матимуть, серед іншого, проблеми з легальним працевлаштуванням.

