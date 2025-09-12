Сейм Польши принял новый закон о помощи украинцам после вето Навроцкого

Польский Сейм в пятницу принял новый закон, регулирующий статус граждан Украины, бежавших от полномасштабной российской агрессии, и выплату им денежной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Проект закона, проголосованный в Сейме в пятницу, был разработан после вето президента Кароля Навроцкого на поправки к закону о так называемой помощи 800+ гражданам Украины в Польше.

Новое законодательство предусматривает, что право на эти выплаты будет связано с профессиональной деятельностью и обучением детей в польской школе, за исключением, например, людей с инвалидностью. Кроме того, право на выплаты будет связано с получением иностранцами не менее 50% минимальной заработной платы.

Польские власти ежемесячно будут проверять, работают ли украинцы, и если нет, то выплата 800+ для них будет приостановлена. Дополнительно будут проверять, не выехал ли украинец из Польши.

Также в Польше введут ограничения на возможность пользования услугами здравоохранения взрослыми гражданами Украины – в частности, лечебную реабилитацию, стоматологическое и медикаментозное лечение.

В конце концов, закон предусматривает продление легального статуса пребывания украинцев в Польше до 4 марта 2026 года – срок действия соответствующего решения Совета ЕС.

Напомним, что действующие нормы обеспечивают украинцам в Польше временную защиту до конца сентября 2025 года. После этого срока у них возникнут, среди прочего, проблемы с легальным трудоустройством.

