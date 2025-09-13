Кит Келлог об атаке российских дронов на Польшу: Путин подвигает линии

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог не считает случайностью атаку российских дронов на территорию Польши.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Залетело 19 дронов – это не может быть случайностью. Может быть одна ложная цель, может две, но не 19",– убежден он.

По мнению Келлога, российский лидер Владимир Путин "действует целенаправленно, он посылает сигнал, и хочет услышать ответ – может ли он еще дальше подвинуть границу (своих возможных действий)"

"Вы уже это кино видели в Европе. Помните, когда Чемберлен сказал, что принес мир Европе, и что было дальше",– добавил генерал, намекая на согласие Европы на компромиссы с Гитлером.

"Если мы не учтем уроки истории, то мы будем двигаться к третьей мировой войне",– резюмирует Келлог.

Одновременно американский генерал убежден, что сейчас единство западных стран является беспрецедентным.

"Я не видел чтобы со времен Второй мировой войны, чтобы альянс западных стран был таким сильным и единым",– считает он.

В качестве примера он вспоминает визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского вместе с лидерами ведущих европейских стран. "Лет пять или шесть было бы бесполезно надеяться на такое количество и такую быструю реакцию западных лидеров",– заявил Келлог.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Подробно о последствиях атаки читайте в статье"Что является целью РФ и почему НАТО не считает „нападением" атаку дронов на Польшу".