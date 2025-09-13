У Польщі через день після "паспортного" збою зламана робота платіжної системи

По всій Польщі в суботу, 13 вересня, фіксують труднощі з оплатою картками.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє радіостанція RMF FM.

Масштаб проблеми великий. Портал для повідомлень про несправності Downdetector показує експоненціальне зростання запитів щодо платіжних карток.

Через збій багато магазинів і гіпермаркетів не можуть обробляти карткові платежі, тому потрібна оплата готівкою.

Це не є проблемою, пов'язаною з банками. Як з'ясувала RMF FM у кількох великих комерційних банках, вони поки що не бачать жодних збоїв на своєму боці, хоча постійно моніторять ситуацію.

Після 14:00 з'явилося повідомлення від eService, що відповідає за безготівкові розрахунки.

"Шановні клієнти, стався збій в роботі сервісів безготівкових платежів. Невдовзі після його діагностики ми розпочали інтенсивні роботи з відновлення повноцінної роботи системи" – йдеться в повідомленні.

"Наша технічна команда працює над вирішенням проблеми в найкоротші терміни. Ми будемо тримати вас в курсі подій. Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за терпіння і розуміння". – йдеться у повідомленні.

У п'ятницю вранці, 12 вересня, у Польщі стався збій у загальнонаціональному реєстрі паспортних документів.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня під час нападу Росії на Україну російські безпілотники щонайменше 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російські дрони могли вторгнутися на територію Польщі "помилково".