В Польше через день после "паспортного" сбоя сломана работа платежной системы

По всей Польше в субботу, 13 сентября, фиксируют трудности с оплатой картами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает радиостанция RMF FM.

Масштаб проблемы большой. Портал для сообщений о неисправностях Downdetector показывает экспоненциальный рост запросов по платежным картам.

Из-за сбоя многие магазины и гипермаркеты не могут обрабатывать карточные платежи, поэтому требуется оплата наличными.

Это не является проблемой, связанной с банками. Как выяснила RMF FM в нескольких крупных коммерческих банках, они пока не видят никаких сбоев на своей стороне, хотя постоянно мониторят ситуацию.

После 14:00 появилось сообщение от eService, отвечающего за безналичные расчеты.

"Уважаемые клиенты, произошел сбой в работе сервисов безналичных платежей. Вскоре после его диагностики мы начали интенсивные работы по восстановлению полноценной работы системы", – говорится в сообщении.

"Наша техническая команда работает над решением проблемы в кратчайшие сроки. Мы будем держать вас в курсе событий. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за терпение и понимание", – говорится в сообщении.

В пятницу утром, 12 сентября, в Польше произошел сбой в общенациональном реестре паспортных документов.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники по меньшей мере 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские дроны могли вторгнуться на территорию Польши "по ошибке".