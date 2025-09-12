У загальнонаціональному реєстрі паспортних документів Польщі стався збій

У п'ятницю вранці, 12 вересня, у Польщі стався збій у загальнонаціональному реєстрі паспортних документів.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF FM.

Прийом паспортних заяв та видача готових документів були призупинені. Офіційні органи влади закликали людей набратися терпіння.

"Просимо вас проявити терпіння і стежити за повідомленнями. Ми будемо оперативно повідомляти інформацію, коли система повернеться до нормального функціонування", – йдеться в повідомленні, опублікованому вранці Нижньосілезьким воєводським управлінням у Вроцлаві.

Збій спостерігався у всіх паспортних пунктах по всій Польщі.

"Сталася зупинка в доступі до реєстру державних систем. Це унеможливлює виконання таких завдань, як видача посвідчень особи та паспортів", – повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька.

Речниця підкреслила, що про збій в доступі повідомив Центральний інформаційний центр, підпорядкований Міністерству цифровізації.

Перед 12:00 міністерство повідомило, що все повернулося до норми. Причини збою поки не відомі.

