Росія над Баренцевим морем в рамках навчань відпрацювала удари "Кинджалами" по НАТО

Екіпажі російських літаків МіГ-31 з авіаційним комплексом "Кинджал" виконали політ над нейтральними водами Баренцового моря в рамках стратегічних навчань "Запад-2025".

Як пише "Європейська правда", про це повідомило "Интерфакс" з посиланням на Міноборони РФ.

"Під час виконання навчально-бойового завдання екіпажі відпрацювали заподіяння умовного авіаційного удару по критично важливих об'єктах умовного противника. Тривалість польоту становила близько чотирьох годин", – ідеться в повідомленні Міноборони.

За його даними, "навчально-бойові завдання виконувалися з урахуванням бойового досвіду, отриманого під час спеціальної військової операції".

"Усі польоти літаків Повітряно-космічних сил Росії виконуються в суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору", – зазначено в повідомленні.

У відпрацюванні завдань було задіяно пару МіГ-31.

Навчання "Запад" на території Республіки Білорусь проводять на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання. 12 вересня ці навчання розпочались.

На тлі занепокоєння цими навчаннями Польща повністю закрила кордон з Білоруссю з вечора 11 вересня, причому таке рішення ухвалили ще до інциденту з падінням російських дронів.

Сейм Латвії того ж дня проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".