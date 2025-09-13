Россия над Баренцевым морем в рамках учений отработала удары "Кинжалами" по НАТО

Экипажи российских самолетов МиГ-31 с авиационным комплексом "Кинжал" выполнили полет над нейтральными водами Баренцева моря в рамках стратегических учений "Запад-2025".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"Во время выполнения учебно-боевой задачи экипажи отработали причинение условного авиационного удара по критически важным объектам условного противника. Продолжительность полета составила около четырех часов", – говорится в сообщении Минобороны.

По его данным, "учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного во время специальной военной операции".

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", – указано в сообщении.

В отработке задач была задействована пара МиГ-31.

Учения "Запад" на территории Республики Беларусь проводятся на полигонах, расположенных в глубине страны или в ее восточных регионах. Несмотря на это в НАТО сохраняют повышенную бдительность из-за этих учений. 12 сентября эти учения начались.

На фоне беспокойства этими учениями Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября, причем такое решение приняли еще до инцидента с падением российских дронов.

Сейм Латвии в тот же день проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".