Десятки тысяч людей вышли на антииммиграционный марш и контрпротест в Лондоне

Десятки тысяч протестующих прошли в субботу через центр Лондона, неся флаги Англии и Великобритании, на демонстрацию, организованную антииммигрантским и антиисламским активистом Томми Робинсоном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Полиция заявила, что их присутствие в британской столице будет значительным. Неподалеку также должен состояться контрпротест "Встань против расизма", который пройдет после очень напряженного лета в Британии, когда состоялись протесты против иммиграции и свободы слова.

К полудню десятки тысяч протестующих заполнили улицы к югу от Темзы, прежде чем направиться к Вестминстеру, резиденции парламента Британии.

Демонстранты несли британский флаг и красно-белый Георгиевский крест, другие несли американские и израильские флаги, а также шляпы MAGA президента США Дональда Трампа. Они скандировали лозунги с критикой в адрес премьер-министра Кира Стармера и держали плакаты, в том числе с надписью "Отправьте их домой". Некоторые участники пришли с детьми.

Робинсон назвал марш "Объединим Королевство" праздником свободы слова. Ожидается, что на нем также будет оплакивание Чарли Кирка, американского консервативного активиста, застреленного в среду.

Робинсон, чье настоящее имя Стивен Яксли-Леннон, называет себя журналистом, разоблачающим государственные преступления, и причисляет американского миллиардера Илона Маска к своим сторонникам. Крупнейшая британская антииммигрантская политическая партия Reform UK, которая возглавляет опросы общественного мнения в последние месяцы, держится на расстоянии от Робинсона, который имеет несколько судимостей.

Лондонская столичная полиция заявила, что в субботу по всему Лондону будет задействовано более 1 600 полицейских, в том числе 500 из других сил. В дополнение к охране порядка во время двух демонстраций, силы полиции будут задействованы во время громких футбольных матчей и концертов.

"Мы будем подходить к ним так же, как и к любым другим протестам, обеспечивая правопорядок без страха или приверженности, гарантируя людям возможность пользоваться своими законными правами, но будучи решительными в случае возникновения инцидентов или правонарушений", – сказал командир Клэр Хейнс, который возглавляет операцию по охране правопорядка.

По словам Хейнса, полиции известно об "антимусульманской риторике и случаях оскорбительных скандирований со стороны меньшинства" во время предыдущих протестов, но он подчеркнул, что лондонские общины не должны чувствовать себя так, будто им приходится сидеть дома.

В прошлую субботу на лондонской демонстрации против запрета протестной группы Palestine Action было арестовано почти 900 человек.

Иммиграция стала доминирующим политическим вопросом в Британии, затмив беспокойство по поводу падения экономики, поскольку страна сталкивается с рекордным количеством просьб о предоставлении убежища. Более 28 000 мигрантов прибыли на небольших лодках через Ла-Манш в этом году.

Красно-белые английские флаги распространились вдоль улиц и были нарисованы на дорогах. Сторонники называют это спонтанной кампанией национальной гордости, но борцы с расизмом видят в этом послание враждебности к иностранцам.

Великобритания запретила Palestine Action по своему антитеррористическому законодательству в июле после того, как отдельные ее члены ворвались на базу Королевских воздушных сил и повредили военные самолеты.

Это произошло после актов вандализма и инцидентов, направленных против оборонных компаний в Великобритании, которые имеют связи с Израилем.