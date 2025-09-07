У Лондоні на акції на підтримку пропалестинської групи затримали майже 900 людей

Британська поліція заявила в неділю, що затримала майже 900 осіб під час демонстрації на підтримку забороненої організації Palestine Action, яка відбулася напередодні.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство Reuters.

Лондонська поліція повідомила, що 890 осіб було затримано після протесту біля парламенту в центрі Лондона в суботу, що є найбільшою кількістю затримань під час одного такого протесту на сьогодні.

857 людей було затримано за підтримку забороненої групи, а 17 – за напади на поліцейських після того, як поліція заявила, що протест переріс у насильство.

Велика Британія заборонила Palestine Action за своїм антитерористичним законодавством в липні після того, як окремі її члени вдерлися на базу Королівських повітряних сил і пошкодили військові літаки.

Це сталося після актів вандалізму та інцидентів, спрямованих проти оборонних компаній у Великій Британії, які мають зв'язки з Ізраїлем.

Група звинувачує уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера у співучасті в тому, що вона називає ізраїльськими воєнними злочинами в Газі.

З того часу сотні прихильників Palestine Action були затримані під час демонстрацій.

Правозахисні групи критикують заборону Palestine Action як непропорційну і заявляють, що вона обмежує свободу вираження поглядів мирних протестувальників.