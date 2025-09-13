Келлог розповів, як українці називають його "Котом" і визнав, що працює як ППО

Спецпредставник президента США Кіт Келлог визнав свою роль як системи ППО під час візитів до України.

Про це йдеться на його сторінці у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Келлог розповів про свій "чудовий візит та дискусію з генералом ГУР Будановим біля статуї Кота".

"Кіт" – унікальний символ для українського народу. Символ безпеки та захищеності. Оскільки "Кіт" українською звучить як "кіт", українці прозвали мою роль як Спеціального посланника Келлога "котом". Коли "Кіт" відвідує Україну, Росія призупиняє свої удари по цивільному населенню, даючи йому кілька ночей миру. Миру, який сильна Америка пропонує іншим країнам", – написав Келлог.

Президент Володимир Зеленський напередодні розповів представнику президента США Кіту Келлогу про те, як його приїзди до України зупиняють повітряні атаки на Україну.

"Хочу подякувати генералу Келлогу. Ми знали, що у США є ППО, сильніше за Patriot", – заявив він, після чого з посмішкою додав: "Ми б хотіли ще кілька таких систем для нашої держави".

Як повідомлялося, у четвер Кіт Келлог прибув до Києва. У ніч на п'ятницю не було масованої атаки РФ, як і щоразу під час візиту представника Трампа до України.