Келлог рассказал, как украинцы называют его "Котом" и признал, что работает как ПВО

Спецпредставитель президента США Кит Келлог признал свою роль как системы ПВО во время визитов в Украину.

Об этом говорится на его странице в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Келлог рассказал о своем "замечательном визите и дискуссии с генералом ГУР Будановым у статуи Кота".

"Кот" – уникальный символ для украинского народа. Символ безопасности и защищенности. Поскольку "Кот" на украинском звучит как „кот", украинцы прозвали мою роль как Специального посланника Келлога "котом". Когда "Кот" посещает Украину, Россия приостанавливает свои удары по гражданскому населению, давая ему несколько ночей мира. Мира, который сильная Америка предлагает другим странам", – написал Келлог.

Президент Владимир Зеленский накануне рассказал представителю президента США Киту Келлогу о том, как его приезды в Украину останавливают воздушные атаки на Украину.

"Хочу поблагодарить генерала Келлога. Мы знали, что у США есть ПВО, сильнее Patriot", – заявил он, после чего с улыбкой добавил: "Мы бы хотели еще несколько таких систем для нашего государства".

Как сообщалось, в четверг Кит Келлог прибыл в Киев. В ночь на пятницу не было массированной атаки РФ, как и каждый раз во время визита представителя Трампа в Украину.