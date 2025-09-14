Глава МИД Чехии отреагировал на новую провокацию РФ с дронами

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прокомментировал инцидент с российским дроном, который накануне нарушил воздушное пространство Румынии.

Об этом чешский министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Липавский, он не верит, что этот дрон оказался в воздушном пространстве Румынии случайно.

"Россия продолжает провоцировать. Вчера вечером это была Румыния. Я не верю в "ошибки" России. Как союзники по НАТО, мы остаемся бдительными", – подчеркнул он.

По словам главы МИД Чехи Россия "должна заплатить конкретную цену за свои провокации против НАТО".

"Именно поэтому Чехия поддерживает дальнейшие санкции", – резюмировал Липавский.

В субботу днем румынские власти выпустили сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою рассказала о намерении поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос провокаций РФ с дронами.