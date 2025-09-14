США та Китай проведуть переговори щодо TikTok, мит та нафти РФ у Мадриді

У неділю, 14 вересня, в іспанському Мадриді проходить зустріч представників США та Китаю, на якій обговорюються давні торговельні суперечки, наближення терміну продажу американських активів китайського застосунку TikTok, а також – вимоги Вашингтона до країн G7 та європейських союзників ввести мита на Китай, щоб зупинити його закупівлі російської нафти.

Про це пише Reuters із посиланням на слова обізнаних американського та іспанського співрозмовників, передає "Європейська правда".

Переговори в столиці Іспанії стануть четвертою за чотири місяці зустріччю міністра фінансів США Скотта Бессента і торгового представника США Джеймісона Гріра з віцепрем'єром Китаю Хе Ліфенгом.

Ці три посадовці разом із головним торговим переговірником Китаю Лі Ченгангом востаннє зустрілися в Стокгольмі в липні, де вони домовилися про продовження на 90 днів торговельного перемир'я.

Співрозмовник агентства, обізнаний з обговореннями адміністрації американського президента Дональда Трампа щодо майбутнього TikTok, заявив, що угоди не очікується, але термін буде продовжено вчетверте з моменту вступу Трампа на посаду в січні.

Як зазначається, TikTok не обговорювався в попередніх раундах торгових переговорів між США і Китаєм у Женеві, Лондоні та Стокгольмі.

Водночас співрозмовник зазначив, що публічне включення цього питання до порядку денного в оголошенні Міністерства фінансів про переговори дає адміністрації Трампа "політичне прикриття для чергового продовження".

Міністерство фінансів США заявило, що переговори в Мадриді також стосуватимуться спільних зусиль США і Китаю в боротьбі з відмиванням грошей, маючи на увазі свої давні вимоги до Китаю щодо припинення незаконних поставок технологічних товарів до Росії, які допомагають їй у війні в Україні.

Співрозмовник в іспанському уряді заявив, що вибір Іспанії для проведення раунду "делікатних" переговорів є свідченням того, що Мадрид закріплює за собою статус місця проведення стратегічних переговорів на високому рівні.

Він також зазначив, що уряд Іспанії також використовує цю подію для зміцнення своїх двосторонніх відносин із США після низки напружених суперечок з адміністрацією Трампа щодо критики Ізраїлю за дії у секторі Гази, а також відмови Іспанії виділяти 5% свого бюджету на оборону, як це роблять інші члени НАТО.

5 серпня Трамп заявляв, що його країна близька до укладення торговельної угоди з Китаєм, і що він зустрінеться зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном до кінця року, якщо угода буде досягнута.

12 серпня Трамп продовжив "тарифне перемир’я" з Китаєм ще на 90 днів, створивши умови для ширших переговорів між двома найбільшими економіками світу.

20 серпня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США задоволені поточним митним режимом з Китаєм.

Також наприкінці серпня Білий дім запустив акаунт у застосунку TikTok.