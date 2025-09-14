США и Китай проведут переговоры по TikTok, пошлинам и нефти РФ в Мадриде

В воскресенье, 14 сентября, в испанском Мадриде проходит встреча представителей США и Китая, на которой обсуждаются давние торговые споры, приближение срока продажи американских активов китайского приложения TikTok, а также – требования Вашингтона к странам G7 и европейским союзникам ввести пошлины на Китай, чтобы остановить его закупки российской нефти.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова осведомленных американских и испанских собеседников, передает "Европейская правда".

Переговоры в столице Испании станут четвертой за четыре месяца встречей министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя США Джеймисона Грира с вице-премьером Китая Хэ Лифэнгом.

Эти три чиновника вместе с главным торговым переговорщиком Китая Ли Ченгангом в последний раз встретились в Стокгольме в июле, где они договорились о продлении на 90 дней торгового перемирия.

Собеседник агентства, осведомленный о обсуждениях администрации американского президента Дональда Трампа относительно будущего TikTok, заявил, что соглашения не ожидается, но срок будет продлен в четвертый раз с момента вступления Трампа в должность в январе.

Как отмечается, TikTok не обсуждался в предыдущих раундах торговых переговоров между США и Китаем в Женеве, Лондоне и Стокгольме.

В то же время собеседник отметил, что публичное включение этого вопроса в повестку дня в объявлении Министерства финансов о переговорах дает администрации Трампа "политическое прикрытие для очередного продления".

Министерство финансов США заявило, что переговоры в Мадриде также будут касаться совместных усилий США и Китая в борьбе с отмыванием денег, имея в виду свои давние требования к Китаю о прекращении незаконных поставок технологических товаров в Россию, которые помогают ей в войне в Украине.

Собеседник в испанском правительстве заявил, что выбор Испании для проведения раунда "деликатных" переговоров является свидетельством того, что Мадрид закрепляет за собой статус места проведения стратегических переговоров на высоком уровне.

Он также отметил, что правительство Испании также использует это событие для укрепления своих двусторонних отношений с США после ряда напряженных споров с администрацией Трампа по поводу критики Израиля за действия в секторе Газа, а также отказа Испании выделять 5% своего бюджета на оборону, как это делают другие члены НАТО.

5 августа Трамп заявлял, что его страна близка к заключению торгового соглашения с Китаем, и что он встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином до конца года, если соглашение будет достигнуто.

12 августа Трамп продлил "тарифное перемирие" с Китаем еще на 90 дней, создав условия для более широких переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира.

20 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США удовлетворены текущим таможенным режимом с Китаем.

Также в конце августа Белый дом запустил аккаунт в приложении TikTok.