Навроцький не підтримає торговельну угоду ЄС з МЕРКОСУР

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не підтримає торговельну угоду Європейського Союзу з південноамериканськими країнами із союзу МЕРКОСУР.

Його слова цитує RMF24, передає "Європейська правда".

У неділю, 14 вересня, Навроцький взяв участь у президентському святі врожаю.

Навроцький заявив, що спостерігаючи за життям польських фермерів протягом останніх кількох місяців, він "іноді мав враження, що це схоже на сім казнь Єгипту".

"З одного боку, є проблеми, пов'язані з тим, що, на жаль, надходить від наших партнерів із Західної Європи. З іншого боку, є нечесна конкуренція зі сходу", – сказав він.

У своїй промові Навроцький згадав про сільськогосподарську політику ЄС. У контексті цього він заговорив про потенційну торговельну угоду Європейського Союзу з південноамериканськими країнами із союзу МЕРКОСУР.

"Нам потрібна співпраця з країнами Південної Америки, які так близькі до наших цінностей, але коли я чую, що ми маємо підписати угоду між Європейським Союзом і країнами МЕРКОСУР, я кажу "ні", я не згоден, і я докладу всіх зусиль, щоб цього не сталося", – заявив польський президент.

Він зазначив, що обговорював це питання, зокрема, з президентом і прем'єр-міністром Італії та лідерами країн Балтії.

"І незабаром я повідомлю президенту Франції, що президент Польщі не згоден на підписання угоди Європейського Союзу з країнами МЕРКОСУР, і я закликаю знайти рішення цієї ситуації", – додав Навроцький.

Нещодавно ЗМІ писали, що Європейська комісія представила на затвердження торговельну угоду ЄС з МЕРКОСУР, сподіваючись переконати головних критиків угоди – Францію, Польщу та європейських фермерів – обіцянками щодо гарантій.

У травні десятки тракторів проїхали вулицями польського Щецина в рамках акції протесту західнопоморських фермерів. Протест був спрямований проти аграрної політики ЄС, в тому числі проти торговельної угоди з країнами МЕРКОСУР.

Тоді ж кілька об’єднань французьких фермерів блокували дороги довкола Парижа, вимагаючи послаблення регуляторного тиску для їхньої галузі.