Навроцкий не поддержит торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не поддержит торговое соглашение Европейского Союза с южноамериканскими странами из союза МЕРКОСУР.

Его слова цитирует RMF24, передает "Европейская правда".

В воскресенье, 14 сентября, Навроцкий принял участие в президентском празднике урожая.

Навроцкий заявил, что наблюдая за жизнью польских фермеров в течение последних нескольких месяцев, он "иногда имел впечатление, что это похоже на семь казней Египта".

"С одной стороны, есть проблемы, связанные с тем, что, к сожалению, поступает от наших партнеров из Западной Европы. С другой стороны, есть нечестная конкуренция с востока", – сказал он.

В своей речи Навроцкий упомянул о сельскохозяйственной политике ЕС. В контексте этого он заговорил о потенциальном торговом соглашении Европейского Союза с южноамериканскими странами из союза МЕРКОСУР.

"Нам нужно сотрудничество со странами Южной Америки, которые так близки к нашим ценностям, но когда я слышу, что мы должны подписать соглашение между Европейским Союзом и странами МЕРКОСУР, я говорю „нет", я не согласен, и я приложу все усилия, чтобы этого не произошло", – заявил польский президент.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос, в частности, с президентом и премьер-министром Италии и лидерами стран Балтии.

"И вскоре я сообщу президенту Франции, что президент Польши не согласен на подписание соглашения Европейского Союза со странами МЕРКОСУР, и я призываю найти решение этой ситуации", – добавил Навроцкий.

Недавно СМИ писали, что Европейская комиссия представила на утверждение торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР, надеясь убедить главных критиков соглашения – Францию, Польшу и европейских фермеров – обещаниями гарантий.

В мае десятки тракторов проехали по улицам польского Щецина в рамках акции протеста западнопоморских фермеров. Протест был направлен против аграрной политики ЕС, в том числе против торгового соглашения со странами МЕРКОСУР.

Тогда же несколько объединений французских фермеров блокировали дороги вокруг Парижа, требуя ослабления регуляторного давления для их отрасли.