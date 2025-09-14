Чехия направила три вертолета для защиты Польши

Чешская вертолетная часть для специальных операций, состоящая из трех вертолетов Ми-171Ш, прибудет в Польшу 14 сентября.

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова, цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Три вертолета Ми-171Ш прибудут в Польшу 14 сентября, а также до 150 чешских солдат будут развернуты на срок до трех месяцев. Они начнут операции в течение нескольких дней.

"Мандат, утвержденный Палатой депутатов в прошлом году и действительный до 2026 года, предусматривает подкрепление восточного крыла НАТО в рамках передового присутствия", – отметила Чернохова.

Глава Минобороны страны добавила, что Чехия пока не участвует в операции НАТО "Восточный страж", но если решит присоединиться, для этого потребуется новый мандат Палаты депутатов и Сената.

Отметим, 12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" для укрепления своего восточного фланга после падения российских дронов в Польше.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

14 сентября польский президент Кароль Навроцкий подписал решение, которое позволяет иностранным вооруженным силам оставаться на территории его страны в рамках операции "Восточный страж".

Подробно о последствиях атаки читайте в статье "Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу".