ХДС прогнозують перемогу на місцевих виборах у Північному Рейні-Вестфалії

На місцевих виборах у німецькій землі Північний Рейн-Вестфалія прогнозують перемогу Християнсько-демократичному союзу (ХДС).

Про це пише Spiegel із посиланням на прогноз WDR, передає "Європейська правда".

Згідно з прогнозом, партія отримала 34% голосів, повторивши свій результат 2020 року (34,3%).

Соціал-демократична партія Німеччини посіла друге місце з 22,5%, трохи гірше, ніж п’ять років тому (24,3%).

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" досягла значного прориву, здобувши 16,5% голосів, утричі більше, ніж на попередніх виборах (5,1%).

"Зелені" зазнали серйозних втрат: 11,5% проти рекордних 20% у 2020 році. Вільна демократична партія набрала 3,5% (у 2020-му – 5,6%), а "Ліві" набрали 5,5%, покращивши свій попередній результат (3,8%).

Ці вибори стали першим політичним випробуванням для федерального уряду під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца, сформованого після дострокових виборів у лютому.

У голосуванні взяли участь 13,7 млн виборців, які обирали понад 20 тисяч представників у місцеві ради 396 міст і муніципалітетів, а також мерів і районних адміністраторів.

Зазначимо, "Альтернатива для Німеччини" є найбільшою опозиційною партією в Німеччині. Декілька її регіональних організацій, зокрема тюринзький осередок Гьоке, перебувають під наглядом внутрішньої розвідки як підтверджено екстремістські угруповання.

10 вересня "Альтернатива для Німеччини" очолила рейтинг симпатій німецьких виборців, тоді як консервативний блок ХДС/ХСС показав найгірший за пʼять місяців результат.

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.

