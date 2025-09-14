На местных выборах в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия прогнозируют победу Христианско-демократическому союзу (ХДС).

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на прогноз WDR, передает "Европейская правда".

Согласно прогнозу, партия получила 34% голосов, повторив свой результат 2020 года (34,3%).

Социал-демократическая партия Германии заняла второе место с 22,5%, что немного хуже, чем пять лет назад (24,3%).

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" достигла значительного прорыва, набрав 16,5% голосов, в три раза больше, чем на предыдущих выборах (5,1%).

"Зеленые" понесли серьезные потери: 11,5% против рекордных 20% в 2020 году. Свободная демократическая партия набрала 3,5% (в 2020-м – 5,6%), а "Левые" набрали 5,5%, улучшив свой предыдущий результат (3,8%).

Эти выборы стали первым политическим испытанием для федерального правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца, сформированного после досрочных выборов в феврале.

В голосовании приняли участие 13,7 млн избирателей, которые выбирали более 20 тысяч представителей в местные советы 396 городов и муниципалитетов, а также мэров и районных администраторов.

Отметим, "Альтернатива для Германии" является крупнейшей оппозиционной партией в Германии. Несколько ее региональных организаций, в частности тюрингская ячейка Гёке, находятся под наблюдением внутренней разведки как подтвержденные экстремистские группировки.

10 сентября "Альтернатива для Германии" возглавила рейтинг симпатий немецких избирателей, тогда как консервативный блок ХДС/ХСС показал худший за пять месяцев результат.

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия обжалует это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.

Читайте также статью: Запрет "Альтернативы": решится ли Германия наказать главную пророссийскую партию.