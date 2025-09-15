Укр Рус Eng

Трамп предупредил Израиль из-за ударов по Катару

Новости — Понедельник, 15 сентября 2025, 09:00 — Ирина Кутелева

Президент США Дональд Трамп предупредил Израиль из-за ударов по Катару, призвав "быть осторожными".

Как сообщает "Европейская правда", заявление американского президента приводит AFP.

Трамп назвал Катар "хорошим союзником" США. Агентство напоминает, что в Катаре расположена крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке.

"Катар был очень хорошим союзником. Израиль и все остальные, мы должны быть осторожны. Когда мы нападаем на людей, мы должны быть осторожны", – сказал он.

В результате удара Израиля по столице Катара Дохе погибли пять членов ХАМАС и один сотрудник катарских сил безопасности.

В Белом доме сказали, что президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность после удара, но назвали ликвидацию лидеров ХАМАС "достойной целью".

Действия Израиля осудили лидеры Франции и Великобритании.

Удар произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп сделал "последнее предупреждение" для ХАМАС, призвав палестинскую боевую группировку принять соглашение об освобождении заложников из Газы.

Трамп Израиль Ближний Восток
